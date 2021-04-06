У Путіна відповіли погрозами на перспективи членства України в НАТО

У Кремлі заявили, що членство України в НАТО «ще більше погіршить ситуацію»

Україна нібито «лише посилить внутрішньоукраїнську кризу» вступом до НАТО, заявив 6 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Він додав, що Москва вважає це питання «неприпустимим» для жителів східної частини України.

Речник Путіна пригрозив, що «це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ до НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей».

Він зазначив, що для «кількох мільйонів людей в самопроголошених республіках» членство в НАТО «є глибоко неприйнятним».

Речник Путіна також заявив, що у Кремлі не бачать «намірів української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоїсь ефемерної загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування».

30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. За його словами, «Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України».

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Також 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.