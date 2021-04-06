Зеленський обговорив із генсеком НАТО ескалацію російської агресії

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг зустрічалися у штаб-квартирі НАТО у червні 2019 року

Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників», – наголосив Зеленський.

Президент також поінформував генсека НАТО про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Глава держави подякував генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни-члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

«Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

«Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», – сказав президент.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. За його словами, «Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України».

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.