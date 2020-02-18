РНБО: Хомчак стверджує, що ситуація на Донбасі «стабільна»



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Керівник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак

Керівник Генштабу запевнив, що наразі бої біля Золотого вщухли

Станом на зараз всі українські позиції знаходяться під контролем української сторони.

Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО сказав керівник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

«Станом на цю годину всі наші позиції знаходься під контролем наших військ. Наші втрати - один загиблий, троє поранених, двоє контужені», - сказав він.

Хомчак повідомив, що режим тиші запросили окупанти. За його словами, втрати бойовиків ставлять чотири загиблих, шестеро поранених. Вогонь припинився, ситуація стабільна.

Хомчак пов'язує це з річницею Дебальцевого, і підтверджує, що бійці пішли зі спостережного пункту, де ще залишається тіло нашого загиблого.

Зараз працює СЦКК щоб тіло загиблого воїна можна було

Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,