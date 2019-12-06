Зеленський зробив Хомчака генерал-полковником



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Руслан Хомчак віднині має звання генерал-полковник

Іще п'ятьом офіцерам Зеленський присвоїв генеральські звання

Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу - головнокомандувачу ЗСУ Русланові Хомчаку та ще п’ятьом офіцерам.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

«Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу — начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил України», - ідеться в документі.

Крім того, військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.

Президент також присвоїв звання генерал-майора начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку; начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Маліновському; командувачу військ оперативного командування Схід Сухопутних військ Олександру Нестеренку та начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку. Усі вони досі мали звання полковника.

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Як відомо, ввечері Зеленський вперше прийде на прямий ефір до Шустера.

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