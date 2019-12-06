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    Зеленський зробив Хомчака генерал-полковником

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    Руслан Хомчак віднині має звання генерал-полковник - Зеленський зробив Хомчака генерал-полковником
    Руслан Хомчак віднині має звання генерал-полковник

    Іще п'ятьом офіцерам Зеленський присвоїв генеральські звання

    Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу - головнокомандувачу ЗСУ Русланові Хомчаку та ще п’ятьом офіцерам.

    Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

    «Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу — начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил України», - ідеться в документі.

    Крім того, військове звання генерал-лейтенанта присвоєно командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майору Євгену Мойсюку.

    Президент також присвоїв звання генерал-майора начальнику штабу, першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Максименку; начальнику штабу, першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Андрію Маліновському; командувачу військ оперативного командування Схід Сухопутних військ Олександру Нестеренку та начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку. Усі вони досі мали звання полковника.

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    Сьогодні Зеленський приїхав на Донеччину.

    Як відомо, ввечері Зеленський вперше прийде на прямий ефір до Шустера

    Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».

    Українські співаки, актори, спортсмени привітали бійців Операції Об'єднаних сил з Днем Збройних сил України, записавши для наших захисників відео з побажаннями. 

    Також різні цікаві факти про українську армію повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил з нагоди Дня Збройних сил України.

    ЗСУ армія військові Володимир Зеленський президент Руслан Хомчак
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