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    РНБО проводить екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого

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    Засідання РНБО відбулося 18 лютого - РНБО проводить екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого
    Засідання РНБО відбулося 18 лютого

    Підтримувані Росією бойовики зранку 18 лютого атакували позиції української армії у районі Золотого на Луганщині

    Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок проводять брифінг за результатами засідання РНБО.


    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.
    Росія МВС бойовики на Донбасі СБУ Луганщина РНБО Генштаб Олексій Данілов
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