РНБО проводить екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого

РНБО проводить екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотоготрансляція
Засідання РНБО відбулося 18 лютого
Підтримувані Росією бойовики зранку 18 лютого атакували позиції української армії у районі Золотого на Луганщині
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок проводять брифінг за результатами засідання РНБО.
Сьогодні вранці стало відомо, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.
Штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Є втрати.
Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.
Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.
Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.