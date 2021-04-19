РНБО повинна взятися за «злодіїв у законі», які працюють на РФ. У мережі оприлюднили список

«Злодії в законі» на всі сто відсотків працюють на РФ

Аброськін зазначив, що РНБО слідом за контрабандистами має дати «чарівного пенделя» російським гастролерам

Останнім часом Рада національної безпеки й оборони України демонструє свою ефективність, тому «злодіям у законі» можна вже готуватися до затримань. Про це повідомив колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в мережі Facebook.

Аброськін зазначив, що РНБО слідом за контрабандистами має дати «чарівного пенделя» російським гастролерам – «злодіям у законі». «Вони на всі сто відсотків працюють на РФ, інакше ніколи би не отримали статус «злодія в законі». Мова про підтримку ФСБ і про те, що «доля» «злодіїв» є всюди й контрабанда не виняток», – повідомив він.

Аброськін наголосив, що «злодії в законі» – це паразити довготривалої дії, які нівелюють діяльність державних органів влади будь-якої країни, демонструють великому бізнесу й загалом суспільству, що тільки вони «можуть вирішувати будь-які проблемні питання вчасно, ефективно й, головне, без затягування».

Аброськін також зазначив, кого РНБО має затримати насамперед таких злочинців: «Нодар Руставський», «Антимоз», «Куцу», «Хмело»,«Полік»,«Принц»,«Лаша Очамчирський» та багато інших.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти десятьох осіб, які причетні до контрабанди. За підрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав бюджет України.

«Уперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди», – йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського.

Згодом Зеленський анонсував нові санкції за причетність до контрабанди. За його словами, на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 15 квітня ухвалили новий пакет санкцій проти контрабандистів.

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