В Росії затримали українського дипломата

Дипломата затримали 16 квітня під час «отримання інформації закритого характеру» від росіянина

ФСБ Росії повідомляє про затримання в Санкт-Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито при отриманні «закритої інформації з баз російських правоохоронних органів»

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що дипломата затримали 16 квітня під час «отримання інформації закритого характеру» від росіянина.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації 16 квітня 2021 року в місті Санкт-Петербурзі в ході зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії, затриманий на місці злочину український дипломат – консул генерального консульства України в місті Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк.

До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права», – йдеться у повідомленні ФСБ.

Наразі у Міністерстві закордонних справ цю інформацію ніяк не прокоментували.

Як повідомлялося, 19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант.

Нагадаємо, що це вже не перший напад на українське консульство у Росії. Ще у 2016 році у Москві кілька десятків російських радикалів напали на українське посольство. Радикали запалили фаєри, а потім почали кидати у посольство яйця і помідори.