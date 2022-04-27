РНБО пояснила українцям, що робити під час примусової депортації

Росія продовжує депортувати українців у так звану ДНР і у віддалені регіони РФ

Якщо людину примусово вивезли за межі України. вона має подбати про власну інформаційну безпеку та безпеку своїх близьких, щоб рашисти не змогли їх шантажувати

У разі примусової депортації найперше слід подбати про інформаційну безпеку. Як діяти в такій ситуації. українцям пояснили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Найперше, варто очистити телефон та соцмережі від провокаційних фото та відео. Також бажано очистити книгу контактів, щоб уникнути шантажу та фейкових розсилок рідним.

Після цього можна залишити записку з інформацією, яку людина знає на поточний час: в якому напрямку її везуть, яким авто. Варто вказати час та місце виїзду, приблизну кількість людей, яких окупанти вивозять. Залишити записку краще на вулиці, без прив'язки до адреси.

Якщо людина вже опинилася за межами України та у немає при собі жодного пристрою для зв’язку, можна попросити у людей про доступ до соцмереж.

Отримавши згоду, потрібно написати смс із координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти. Після доставки цього повідомлення його потрібно стерти, вийти із соцмережі чи месенджера та очистити історію браузера. Так можна убезпечити й себе, й людину, яка допомогла.

Нагадаємо, російські окупанти депортували з України вже 500 тисяч людей.

Депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.