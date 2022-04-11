Скількох маріупольців рашисти примусово депортували до РФ. Омбудсмен озвучила жахливі цифри

Українців із заблокованого міста примусово депортують до РФ та тимчасово окупованих районів Донецької області

Станом на 11 квітня за інформацією мерії Маріуполя підтверджено дані про 33 тисячі містян, яких військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

За її словами, з Маріуполя за період війни окупанти вже вивезли 134 тисячі містян.

При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

«Частина містян потрапляє до фільтраційних таборів, зараз там перебувають близько 10 тисяч осіб. Процедури проходять повільно, адже ворог зацікавлений у прикритті своїх позицій живою силою – мирними маріупольцями», − повідомила Денісова.

Вона також розповіла, що в окупованих частинах міста наразі триває жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів. Саме вони передають окупантам дані маріупольців, зокрема працівників державних установ та правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про дітей, яких із Маріуполя примусово евакуювали до «ДНР» та «ЛНР».

Офіс Генерального прокурора вже розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та у РФ.