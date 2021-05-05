Роботодавці просять Шмигаля не поспішати зі скороченням парникових викидів (документ)
Запропонований проект несе численні ризики для економіки України
Проєкт розпорядження Міндовкілля «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди», яким затверджується скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року, несе численні ризики для економіки України. Зокрема, загрожує інвестиційному клімату, а також може призвести до закриття українських промислових підприємств. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки Ігоря Петрашка.
Як сказано у листі, проєктом розпорядження від Міндовкілля пропонується затвердити Другий національно визначений внесок (далі – НВВ) України до Паризької угоди, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 року. Згідно з Першим НВВ, поточна ціль України – скорочення викидів парникових газів на 40%. Тобто, Міндовкілля пропонує збільшити цю цифру на 25 відсоткових пунктів.
«Такі пропозиції Міндовкілля несуть надзвичайно велику загрозу як для інвестиційного середовища, так і для діючих промислових підприємств України, які можуть опинитися під загрозою закриття», – застерігають у ФРУ.
Так, згідно з представленими раніше сценаріями моделювання, для скорочення викидів парникових газів необхідно вкласти у 2020-2030-х роках мінімум 300 мільярдів євро (в залежності від сценарію).
«Попри такі суттєві розміри необхідних інвестицій, у запропонованому проєкті майже повністю відсутні конкретні механізми та джерела фінансування заходів в рамках досягнення кліматичних цілей України», - підкреслюють у ФРУ.
Тому у Федерації закликали прем’єра та міністра економіки не допустити погодження та прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди» у запропонованій Міндовкілля редакції.
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«Цей проєкт необхідно відправити на доопрацювання із залученням представників Федерації роботодавців України, а також інших представників громадських об’єднань та професійних асоціацій», – резюмують у ФРУ.
Раніше Європейська Бізнес Асоціація заявила, що екомодернізація вітчизняної промисловості має відбуватись за значної фінансової підтримки держави, а не лише коштів бізнесу. За оцінкою експертів ЕВА, проєкт Другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2) має передбачати механізми державної допомоги.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у свою чергу заявила, що для декарбонізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.
Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати державну підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.