В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
У Києві хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі

Сьогодні, 26 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях очікується дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 26 жовтня
Прогноз погоди на 26 жовтня
Укргідрометцентр

У неділю, 26 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

