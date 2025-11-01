Головна Новини
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
У Києві мінлива хмарність
На північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ

Сьогодні, 1 листопада, в Україні мінлива хмарність, у деяких областях очікується невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

У суботу, 1 листопада, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

