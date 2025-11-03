Головна Новини
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

В західних областях очікується помірний, в Карпатах місцями значний дощ

Сьогодні, 3 листопада, в Україні мінлива хмарність, в західних областях може пройти дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в західних областях вдень помірний, в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 3 листопада
Прогноз погоди на 3 листопада
Укргідрометцентр

У понеділок, 3 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°, у столиці вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Опадів сьогодні не буде
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року
19 жовтня, 22:00
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
26 жовтня, 22:30
В Україну прийде потепління та прояснення після дощового початку тижня
В Україну після дощів прийде потепління: синоптикиня назвала дати
27 жовтня, 05:26
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту
У низці областей оголошено І рівень небезпеки: деталі від синоптиків
27 жовтня, 10:51
У Києві мінлива хмарність
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
1 листопада, 18:59

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua