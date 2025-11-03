В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада

В західних областях очікується помірний, в Карпатах місцями значний дощ

Сьогодні, 3 листопада, в Україні мінлива хмарність, в західних областях може пройти дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в західних областях вдень помірний, в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 3 листопада Укргідрометцентр

У понеділок, 3 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°, у столиці вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.