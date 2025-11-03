Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге

Євген Синельников повідомив про вагітність дружини Наталії у свій день народження

Український телеведучий та режисер Євген Синельников повідомив, що його дружина Наталія вагітна, і незабаром у подружжя народиться перша спільна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євгена Синельникова.

3 листопада, у свій 44-й день народження, Євген Синельников порадував шанувальників радісною новиною. У Instagram він опублікував серію фото з вагітною дружиною Наталією, на яких видно її округлий животик, а також знімки УЗД майбутньої дитини.

Шоумен поділився милою серією фото та знімками УЗД фото: synelnykov_yevgen

Євген Синельников повідомив про вагітність дружини Наталії фото: synelnykov_yevgen

«Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі», – написав Синельников. Наталія відповіла на знімки словами: «Кохаю тебе безмежно».

