В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня

Сьогодні, 31 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях очікується невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вночі і в західних областях, вдень також і на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на сході країни 1-6° тепла, вдень 9-14°, у південній частині 15-20°. У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-5°.

Прогноз погоди на 31 жовтня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 31 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.