В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року

В деяких областях України температура підвищиться до 18° тепла

Сьогодні, 2 листопада, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

У неділю, 2 листопада, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Прогноз погоди на 2 листопада Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Київа. Вночі та вранці 2 листопада туман, видимість 200-500 м., I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.