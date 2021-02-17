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    Роботу приватних детективів легалізують. Рада підтримала відповідний законопроєкт

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    Рада зробила крок до легалізації приватних детективів в Україні&nbsp; - Роботу приватних детективів легалізують. Рада підтримала відповідний законопроєкт
    Рада зробила крок до легалізації приватних детективів в Україні 
    Фото з відкритих джерел

    На сьогоднішній день в Україні працює понад 2 тисячі приватних детективів та детективних агентств

    Верховна Рада 17 лютого прийняла за основу законопроєкт № 3010 про приватну детективну діяльність. Рішення підтримало 334 народних депутати.

    «Прийняття цього закону дозволить легалізувати детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит; встановити форми і способи контролю за її впровадженням, та значно збільшити можливості громадян», — сказав під час представлення законопроєкту у Раді нардеп від «Слуги народу» Микола Галушко.

    З його слів, в Україні на сьогодні приватна детективна діяльність досі не визнана. Водночас, зараз по Україні діє понад 2 тисяч приватних детективів та детективних агентств.

    Згідно з пояснювальною запискою, метою документу є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб’єктів господарювання приватного права на захист своїх законних прав та інтересів.

    Законопроєкт складається з 22 статей, що об’єднані у п’ять розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

    • сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);
    • кваліфікаційні вимоги до приватних детективів;
    • основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;
    • обов’язки суб’єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;
    • організація державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.

    В Україні приватним детективом може стати фізична особа, яка має:

    • Громадянство України;
    • повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю правоохоронна діяльність;
    • володіє державною мовою;
    • стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки;
    • пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.

    Також нагадаємо, що 17 лютого Рада підтримала закон про податок для Google і Facebook.

    Теги: Верховна Рада закон розслідування парламент
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