Роботу приватних детективів легалізують. Рада підтримала відповідний законопроєкт

На сьогоднішній день в Україні працює понад 2 тисячі приватних детективів та детективних агентств

Верховна Рада 17 лютого прийняла за основу законопроєкт № 3010 про приватну детективну діяльність. Рішення підтримало 334 народних депутати.

«Прийняття цього закону дозволить легалізувати детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит; встановити форми і способи контролю за її впровадженням, та значно збільшити можливості громадян», — сказав під час представлення законопроєкту у Раді нардеп від «Слуги народу» Микола Галушко.

З його слів, в Україні на сьогодні приватна детективна діяльність досі не визнана. Водночас, зараз по Україні діє понад 2 тисяч приватних детективів та детективних агентств.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документу є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб’єктів господарювання приватного права на захист своїх законних прав та інтересів.

Законопроєкт складається з 22 статей, що об’єднані у п’ять розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);

кваліфікаційні вимоги до приватних детективів;

основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;

обов’язки суб’єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;

організація державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.

В Україні приватним детективом може стати фізична особа, яка має: Громадянство України;

повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю правоохоронна діяльність;

володіє державною мовою;

стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки;

пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.

Також нагадаємо, що 17 лютого Рада підтримала закон про податок для Google і Facebook.