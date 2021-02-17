Рада підтримала закон про податок для Google і Facebook

Україна недоотримує щонайменше 3 млрд грн на рік від рекламних послуг IT-гігантів, вважають нардепи

Україна недоотримує щонайменше 3 млрд грн на рік від рекламних послуг IT-гігантів, вважають нардепи

Законопроєкт проголосовано у першому читанні, його підтримали 286 нардепів

Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала законопроєкт, який зобов'яже техногігантів, які не є резидентами, на кшталт Google та Facebook, сплачувати податок на додану вартість з електронних послуг.

Законопроєкт за номером 4184 підтримали 286 депутатів.

Народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що цей законопроєкт не впроваджує додаткового податку.

Водночас пропонується ввести податок на додану вартість з електронних сервісів для компаній, які не є резидентами України. Для нерезидентів також хочуть запровадити спрощений механізм оподаткування.

Згідно з пояснювальною запискою, до Податкового кодексу необхідно внести зміни, зокрема потрібно скласти список електронних послуг.

Нерезидентів мають включити до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість. Для них мають передбачити спрощену реєстрацію платника ПДВ – віддалено в електронній формі через спеціальний портал.

Нерезидентів хочуть звільнити від обов'язку реєструвати податкові накладні, а також дозволити сплачувати податок в іноземній валюті.

За допомогою змін до Податкового кодексу влада хоче збільшити надходження до держбюджету.

Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Законопроєкт ще мають ухвалити у другому читанні, щоб зміни запрацювали.