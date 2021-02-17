Вбивство Окуєвої: прокуратура заявила про завершення розслідування

Прокуратура направила в суд справу проти групи осіб, обвинувачених у вбивстві Окуєвої і ще низці замахів

Прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Злочинне угруповання орудувало з 2016 по 2019 роки.

«Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема, вбили директора ТОВ Капарол, директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси потерпілих підприємців», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначили у відомстві, члени організації разом із громадянином Росії, який на сьогодні перебуває в розшуку, вбили активістку Євромайдану, котра брала участь у бойових діях в Дебальцевому, медпрацівника Аміну Окуєву, а також здійснили замах на вбивство її чоловіка.

Замовники цих вбивств і замахів зараз перебувають в розшуку.

«Обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання і передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою і заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами», - відзначили в пресслужбі.

У разі доведення провини фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.

Як відомо, Аміна Окуєва народилася в Одесі, деякий час жила в Москві та в Чечні. Після другої чеченської війни переїхала в Україну. Служила в лавах батальйону поліції «Київ-2». Одночасно була прессекретаркою «Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва». Окуєва також співпрацювала з кримськотатарським каналом ATR, де готувала авторську програму «Герої Кавказу», перший епізод якої показали одразу після її смерті.

Її чоловік Адам Осмаєв був керівником батальйону імені Джохара Дудаєва. У Росії його звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року суди неодноразово продовжували термін перебування Ігоря Редькіна під вартою.