Родичі правої руки Ляшка продають нерухомість в Криму, сплачуючи податки в Росії − ЦПК



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко з керівником секретаріату депутатської фракції РП Олексієм Кочарміним Колаж: ЦПК

Лідер радикалів називав Олексія Кочарміна своїм генпрокурором у разі обрання президентом

Дружина керівника секретаріату депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Олексія Кочарміна − Марина Кочарміна продала квартиру в Євпаторії, що в Криму. Нерухомість продали згідно з російським законодавством, відповідно − податки сплатили окупантам. Про це повідомляє проект Центру протидії корупції (ЦПК) Pep.org.ua.

Висновки про це можна зробити з українського та російського реєстру майнових прав, а також з декларації Кочарміна за 2016 та 2017 роки. За 2015 рік у декларації кандидата на посаду голови секретаріату Кочармін ці квартири не вказав.

Так, 2016 року Кочармін задекларував дві квартири дружини у Євпаторії на 67,5 м² та 138 м².

З декларації за 2017 рік вони уже зникли, а в доходах було вказано 1,9 млн грн від продажу нерухомого майна.

Однак при відсутності цих квартир у декларації ляшківця за 2017 рік, в українському реєстрі майнових прав вони досі записані на Вовкодавець Марину (дівоче прізвище Кочарміної).

Таким чином, нерухомість продавалась згідно з російським законодавством і податки від її продажу були нараховані окупантам.

Окрім того, покупцем квартири в декларації зазначено «Іноземний громадянин». Згідно з витягом з російського реєстру нерухомості квартиру на 67,5 м², Кочарміна продала Пойченку Євгену Вікторовичу.

Людина з таким ім’ям очолює Євпаторійський хлібокомбінат — філіал державного унітарного підприємства «Кримхліб».

2016 року Кочарміна переписала іншу квартиру, площею 138 м², на батька − Вовкодавця Сергія Вікторовича.

На сьогодні він займає посаду директора держпідприємство «Черкаське військове лісництво».

У декларації за 2016 рік Вовкодавець зазначив, що квартира розташована в Росії, а 2017 − написав, що в Євпаторії (Україна).

Зауважимо, що площа цих квартир в українському та російському реєстрах відрізняється через особливості законодавства РФ, де балкони та лоджії не враховують у загальну площу житлового приміщення.

Більше того, матір самого Олексія Кочарміна у вересні 2014 року зареєструвалася в окупованому Криму як індивідуальний підприємець на підставі документа, який підтверджує громадянство РФ.

Однак 2018 року купила 11 соток в елітному селищі Козин під Києвом. У середньому за ділянку таких розмірів у цьому районі треба віддати 1,35 млн грн.

Олексій Кочармін від 2017 року є керівником секретаріату депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді України, у 2015-2016 рр. помічник-консультант Олега Ляшка.

Кочармін навіть був кандидатом від фракції Радикальної партії в члени Центральної виборчої комісії.

Сам лідер радикалів називав Кочарміна своїм генпрокурором у разі обрання президентом.

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. «Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав», - зазначили в ЦВК.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.