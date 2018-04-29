Росіяни побудують на Карибах секс-місто

Пустити перших жителів в місто передбачається 1 грудня 2018 року

До кінця року в Домініканській республіці планують відкрити «секс-місто» - так проект називають російські засновники. Крім «простору для сексуального самовираження» курорт також обіцяє допомогу стартапам - збирається запустити інкубатор у сфері SexTech, пише Rusbase. Курорт будують в прибережному регіоні Пунта-Кана на сході



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Пустити перших жителів в місто передбачається 1 грудня 2018 року

До кінця року в Домініканській республіці планують відкрити «секс-місто» - так проект називають російські засновники. Крім «простору для сексуального самовираження» курорт також обіцяє допомогу стартапам - збирається запустити інкубатор у сфері SexTech, пише Rusbase.

Курорт будують в прибережному регіоні Пунта-Кана на сході країни. В цілому він займе майже 90 тисяч квадратних метрів, свідчать документи про будівництво, і буде розрахований на проживання до 1200 людей.

Представник проекту - колишній секс-євангеліст сервісу знайомств Pure Олена Ридкіна - також називає курорт «секс-селом», так як для «міста» площі не так багато. За її словами, крім вілл та апартаментів на території курорту будуть розміщені магазини, торгові центри, клуби, бари і ресторани, СПА-центри та інші заклади.

Нерухомість можна буде придбати за біткоіни або традиційні валюти, або орендувати за моделлю таймшера.

Схема секс-міста

Представники проекту позиціонують курорт як «секс-позитивний» - «відкритий для всіх форм тілесності, еротики і сексуальності, якщо вони відбуваються при явній згоді всіх учасників».

«Ви можете бути частиною будь-якій субкультури - нудистами, свінгерами, тематиками, тантрік, Бернер [редакція Rusbase вирішила не пояснювати сенс цих слів] або поєднувати практики будь-якої з них», - пояснює Ридкіна.

Організатори також обіцяють не продавати і не здавати нерухомість людям, схильним до «засудження і нетерпимості» - для цього буде організований спеціальний відбір.

Засновниками проекту виступають подружжя Денис Крикунов і Анастасія Іванова. До заснування «секс-села» вони працювали в естонській інвестиційній компанії Aeternus Investeeringud OÜ і займалися міжнародним будівельним бізнесом і туризмом. У 2013 році вони переїхали в Домініканську республіку і, за словами Крикунова, вирішили створити «місто мрії».

Ідеологія «секс-міста» включає і нові технології. Передбачається, що електроенергію курорт буде отримувати виключно від сонячних батарей і переробки сміття та відходів, а очищену воду використовуватимуть для поливання газону.

Інкубатор для стартапів засновники планують запустити в 2021-2022 роках. За словами Ридкіної, інкубатор будуть запрошувати лекторів з індустрії і допомагати SexTech-проектам робити маркетингові дослідження, залучаючи мешканців курорту, а також забезпечуючи обладнанням на зразок 3D-принтерів і VR-гарнітур. Також в інкубаторі планується проводити хакатони.

Згідно з документами, раніше створення курорту схвалило міністерство туризму Домініканської республіки. В цілому на проект планують витратити $62 млн. Частково це гроші Крикунова і Іванової, але основну частину надали два інвестора - «американець і англієць», імена яких в проекті не розкривають.

Пустити перших жителів в місто передбачається на 1 грудня 2018 року, але на цьому будівництво не закінчиться - заплановані будинки та заклади будуть будувати аж до середини 2020-х років.

Ближче до кінця будівництва на курорті також з'явиться готель. Якщо попит на «секс-село» буде високим, готель можуть побудувати раніше, а загальну площу збільшити до 300 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, у Росії запропонували карати в’язницею за підлітковий секс.