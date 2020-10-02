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    Російська співачка, що підтримує бойовиків на Донбасі, потрапила під обстріл у Нагорному Карабасі

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    Російська співачка Юлія Чичерина, яка підтримує бойовиків на Донбасі, потрапила під обстріл у Нагорному Карабасі - Російська співачка, що підтримує бойовиків на Донбасі, потрапила під обстріл у Нагорному Карабасі
    Російська співачка Юлія Чичерина, яка підтримує бойовиків на Донбасі, потрапила під обстріл у Нагорному Карабасі
    Фото: Instagram Юлії Чичериної

    Юлія Чичерина, яка підтримує бойовиків на Донбасі стала на бік Вірменії

    Російська рок-співачка Юлія Чичеріна потрапила під обстріл у Нагорному Карабасі. Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал WarGonzo. Ймовірно, йдеться про обстріл позицій вірменської армії з боку армії Азербайджану. 

    Артистка раніше в п'ятницю опублікувала в своєму Instagram знімок, на якому позує в касці і в бронежилеті з ідентифікаційними знаками Збройних сил Вірменії.

    Співачка Юлія Чичерина відома своєю проросійською позицією у конфлікті між Україною і Росією. Після окупації частини Донбасу вона виступала з концертами на окупованих територіях. Як писав «Главком», у 2017 році вона похизувалася тим, що отримала «паспорт» так званої «ЛНР».

    22 квітня 2015 року вона виступила для бойовиків окупованої Брянки.

    бойовики на Донбасі Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах
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