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Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Російська пропаганда продовжує атакувати інформаційний простір
фото з відкритих джерел

Наратив, спрямований проти біженців з України, з’явився щойно перші з них перетнули кордон

Одним із основних напрямків роботи російської пропагандистів стала кампанія проти українських біженців у Європі. Крім основного наративу, що це «тягар на шиї європейських платників податків», з українців активно ліплять образ кримінальних злочинців. Про це у своєму дайджесті розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Так, 8 грудня на пропагандистських ресурсах з’явилося повідомлення про те, що «біженець українського походження зґвалтував британця, який дав йому притулок у власному будинку».

Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі фото 1

Про масштаби кампанії проти українських біженців у Європі говорить той факт, що Meta (материнська компанія Facebook) назвала її «найбільшою та найскладнішою інформаційною операцією російського походження з початку війни в Україні».

І спрямована вона на те, щоб посіяти страх та розбіжності серед європейських союзників України, коли вони готуються до нового напливу біженців цієї зими.

Наратив, спрямований проти біженців з України, з’явився щойно перші з них перетнули кордон, але серйозне охоплення він отримав лише влітку-восени, написало 8 грудня видання The Washington Post.

Але «брехня про українських біженців та спроби отримати вигоду з побоювань європейців досі не призвели до успішної поляризації чи формування суспільного дискурсу», – йдеться у нещодавньому дослідженні, проведеному Центром європейської політики.

Проте частка інформації, що вороже налаштована щодо українських біженців, у соцмережах зростає і привертає дедалі більше уваги.

Особливо активно кампанія спрямована на Німеччину:

  • Дослідження Інституту стратегічного діалогу (ISD) демонструє, як вона працює на прикладі німецькомовного Telegram-каналу Deutsche Wahrheit. Експерти звернули увагу на те, що відео, які завантажуються каналом, часто мали назви російською мовою і дивовижним чином регулярно збігалися з тими, що використовувала прокремлівська пропагандистська мережа.
  • Згідно з дослідженням ISD, із 219 відеороликів, розміщених у Deutsche Wahrheit у період з 15 квітня до 11 липня, у 40% згадувалися українські біженці. У них вони звинувачувалися в усіх можливих злочинах: від планування терактів у Німеччині до поширення віспи мавп.
  • В інших відеороликах прагнули пов’язати Україну з нацизмом загалом, дискредитувати конкретних українських лідерів чи покласти провину за енергетичні проблеми та інфляцію Європи на її підтримку Києва.
  • Аналітики зазначають, що спроби демонізувати українських біженців не викликали поляризації у суспільстві чи формування стійкої громадської думки, що ґрунтується на російській пропаганді. Опитування фонду Bertelsmann показує, що переважна кількість європейців, як і раніше, підтримує прийом біженців.

Але, як свідчать аналітики, кількість російської дезінформації, спрямованої проти них, «зростає та привертає більше уваги у соцмережах».

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у Брюсселі зустрілися експерти країн Люблінського трикутника з Ініціативи громадянської стійкості (Литва), Інституту Костюшко (Польща) та «Детектор медіа» (Україна). Вони обговорили актуальні виклики в інформаційній війні з Росією, а також варіанти подальшої співпраці у боротьбі з пропагандою.

Теги: Facebook Telegram біженці кордон Литва Польща притулок Україна війна інформаційна війна пропаганда Володимир Соловйов

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