Росія готує черговий «гумконвой» для Донбасу

Свою так звану допомогу росіяни відправлять у вівторок

Росія заявила про завершення формування під Ростовом-на-Дону чергової, 76-ї автомобільної колони МНС із так званою гуманітарною допомогою жителям Донбасу. Про це з посиланням на прес-службу російського міністерства повідомляє в понеділок, 7 травня, РІА Новости. «МНС Росії завершило формування 76-ї гуманітарної колони. У вівторок



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Свою так звану допомогу росіяни відправлять у вівторок

Росія заявила про завершення формування під Ростовом-на-Дону чергової, 76-ї автомобільної колони МНС із так званою гуманітарною допомогою жителям Донбасу. Про це з посиланням на прес-службу російського міністерства повідомляє в понеділок, 7 травня, РІА Новости.

«МНС Росії завершило формування 76-ї гуманітарної колони. У вівторок автомобілі покинуть Донський рятувальний центр МНС у Ростовській області і відправляться в Донецьку і Луганську області для доставки жителям гуманітарної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що вранці у вівторок колона перетне кордон через пропускні пункти Донецьк і Матвіїв Курган, де «пройде митні процедури, відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів».

Відзначено, що загальна вага вантажів склала більше 400 тонн. Вантажівками керують водії-рятувальники, які брали участь у десятках гуманітарних операцій по всьому світу, зазначили у відомстві.

Як відомо, надання так званої гуманітарної допомоги Донбасу з боку РФ проводиться регулярно з серпня 2014 року.