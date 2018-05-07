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    Росія готує черговий «гумконвой» для Донбасу

    Свою так звану допомогу росіяни відправлять у вівторок
    Росія заявила про завершення формування під Ростовом-на-Дону чергової, 76-ї автомобільної колони МНС із так званою гуманітарною допомогою жителям Донбасу. Про це з посиланням на прес-службу російського міністерства повідомляє в понеділок, 7 травня, РІА Новости. «МНС Росії завершило формування 76-ї гуманітарної колони. У вівторок
    • Сьогодні, 17:35
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    Свою так звану допомогу росіяни відправлять у вівторок

    Росія заявила про завершення формування під Ростовом-на-Дону чергової, 76-ї автомобільної колони МНС із так званою гуманітарною допомогою жителям Донбасу. Про це з посиланням на прес-службу російського міністерства повідомляє в понеділок, 7 травня, РІА Новости.

    «МНС Росії завершило формування 76-ї гуманітарної колони. У вівторок автомобілі покинуть Донський рятувальний центр МНС у Ростовській області і відправляться в Донецьку і Луганську області для доставки жителям гуманітарної допомоги», - йдеться в повідомленні.

    Очікується, що вранці у вівторок колона перетне кордон через пропускні пункти Донецьк і Матвіїв Курган, де «пройде митні процедури, відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів».

    Відзначено, що загальна вага вантажів склала більше 400 тонн. Вантажівками керують водії-рятувальники, які брали участь у десятках гуманітарних операцій по всьому світу, зазначили у відомстві.

    Як відомо, надання так званої гуманітарної допомоги Донбасу з боку РФ проводиться регулярно з серпня 2014 року.

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