Росія хоче розділити Україну, а не лише бачити в Києві проросійську владу – Клімкін
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Керівник української дипломатії стверджує, що намір розділу України вже не приховується
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Москва облишила ідею обрання проросійської влади в Україні.
Про це він заявив на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві.
Міністр стверджує, що сигнали про внутрішньоросійські дискусії свідчать про остаточну зміну мети, яку ставить перед собою Росія.
«Російською метою не є створення в Україні більш проросійської реальності. Якщо в Росії залишилися розумні люди – а вони там є – то вони залишили надію на це і зараз чітко прямують до фрагментації України», - запевнив він.
Керівник української дипломатії стверджує, що намір розділу України вже не приховується.
«Якщо послухати їхні експертні дискусії, то це зараз є ключовою для них ідеєю. І тому немає сенсу робити табличку, хто з наших кандидатів є більш проросійським», - додав він.
Клімкін також наголосив, що збереження цілісної України є потребою для самого ЄС. «Чим швидше трансатлантичний світ зрозуміє, що Україна відіграє екзистенційне значення для самого трансатлантичного світу – там краще не тільки для України, а й для самого трансатлантичного світу», - заявив міністр.