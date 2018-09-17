Росія хоче розділити Україну, а не лише бачити в Києві проросійську владу – Клімкін



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Керівник української дипломатії стверджує, що намір розділу України вже не приховується

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Москва облишила ідею обрання проросійської влади в Україні.

Про це він заявив на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві.

Міністр стверджує, що сигнали про внутрішньоросійські дискусії свідчать про остаточну зміну мети, яку ставить перед собою Росія.

«Російською метою не є створення в Україні більш проросійської реальності. Якщо в Росії залишилися розумні люди – а вони там є – то вони залишили надію на це і зараз чітко прямують до фрагментації України», - запевнив він.

Керівник української дипломатії стверджує, що намір розділу України вже не приховується.

«Якщо послухати їхні експертні дискусії, то це зараз є ключовою для них ідеєю. І тому немає сенсу робити табличку, хто з наших кандидатів є більш проросійським», - додав він.

Клімкін також наголосив, що збереження цілісної України є потребою для самого ЄС. «Чим швидше трансатлантичний світ зрозуміє, що Україна відіграє екзистенційне значення для самого трансатлантичного світу – там краще не тільки для України, а й для самого трансатлантичного світу», - заявив міністр.