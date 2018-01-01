Росія є агресором, тому санкції потрібно зберігати - МЗС Польщі

Польща та Росія мають розбіжні інтереси, немає жодних шансів на близькі відносини - заявив Чапутович

Польща та Росія мають розбіжні інтереси, і близьких відносин між ними бути не може. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович для порталу wPolsce.pl, передає Польське Радіо. «Польща та Росія мають розбіжні інтереси; немає жодних шансів на близькі відносини, але



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Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Польща та Росія мають розбіжні інтереси, немає жодних шансів на близькі відносини - заявив Чапутович

Польща та Росія мають розбіжні інтереси, і близьких відносин між ними бути не може. Про це заявив у понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович для порталу wPolsce.pl, передає Польське Радіо.

«Польща та Росія мають розбіжні інтереси; немає жодних шансів на близькі відносини, але це не означає, що ці відносини повинні бути заморожені», — зауважив міністр.

«Ми маємо розбіжні інтереси. Ми вважаємо, що Росія є агресором, санкції потрібно зберігати, а на форумі Ради безпеки ООН нашим гаслом є зміцнення міжнародного права (...) Уламки (Ту-154М) не повернуті, вважаємо, що їх потрібно негайно повернути полякам, маємо теж (з Росією — ред.) різні історичні суперечки», — зазначив очільник польської дипломатії.

За словами Чапутовича, Росія також недружньо ставиться до позиції Польщі в Європейському союзі щодо Nord Stream, а також польського союзу зі США.

«У зв’язку з цим немає шансів на якісь кардинальні, близькі відносини, проте це не означає, що ці відносини мають бути заморожені», — підкреслив він.