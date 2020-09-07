Росія на Донбасі використовує найманців з понад 30 країн – прокурор



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Іноземні найманці на Донбасі воюють проти України

Географія країн походження найманців дуже різноманітна - від Франції до Чилі

Російська Федерація використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн в рамках збройної агресії проти України. На сьогодні наші правоохоронці ведуть слідство стосовно більше 100 таких осіб.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їх кількість поки з Іспанії та Сербії - по 27 осіб, Молдови - 26, Франції – 20», - зазначив Мамедов.

За його словами, з 2014 року іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів. В інтересах слідства їхні імена не можуть бути розголошені.

У той же час Мамедов зазначає, що про деяких найманців пишуть ЗМІ. Зокрема, про французьку ультраправу організацію «Континентальна єдність», яка вербує найманців для незаконних збройних формувань Російської Федерації.

«Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької і Луганської областей України», - додав Мамедов.

Нагадаємо також, що СБУ вивела з окупованих територій ексбойовика, який надав важливі свідчення.

Як повідомлялося, минулої доби сталося загострення на Донбасі: загинув один військовий, ще один поранений.

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