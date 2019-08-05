Росія не має наміру підкорятися стандартам ПАРЄ - голова британської делегації



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Кількість затриманих силовиками на акції протесту у Москві перевищила тисячу людей

Британський депутат-консерватор Роджер Гейл зауважив, що масові затримання активістів у Москві «є неприпустимими й нечуваними»

Глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів на протестах в Москві.

Відповідну заяву депутата-консерватора виклав у Facebook постійний представник Великої Британії у Раді Європи Крістофер Івон.

«Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала, щоб відновити права Федерації, і вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні, і нам потрібно буде повернутися до нього, коли ПАРЄ збереться на свою фінальну пленарну сесію на початку жовтня. Картини, які ми спостерігали (у Москві - ред.), є неприпустимими й нечуваними», - підкреслив він.

Гейл зауважив, що телевізійні сюжети показують, що методи, які використовуються для «підтримання порядку» під час передвиборчого етапу виборів до Московської міської думи, є зовсім не пропорційними до будь-якої загрози для громадського порядку. «Жорстокість, з якою кийки використовуються чоловіками, які можуть не бути звичайними офіцерами поліції, однозначно вкрай неприпустима у будь-якому цивілізованому суспільстві», - заявив він.

«Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії, з усіх партій, продовжила чинити опір відновленню прав російській делегації та підтримала збереження санкцій до такого часу, як Російська Федерація матиме намір і буде здатною дотримуватися положень Конвенції», - зазначив глава британської делегації в ПАРЄ.

Раніше повідомлялося, що у Москві кількість затриманих силовиками на акції протесту, що проходила у суботу, 3 серпня, перевищила тисячу людей.

Як відомо, у червні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.

Джерело: Європейська правда