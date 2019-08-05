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    МЗС Чехії закликало владу Росії поважати базові права людини

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    Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці з середини липня - МЗС Чехії закликало владу Росії поважати базові права людини
    Масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці з середини липня

    У Чехії стурбовані повторним масовим ув’язненням мирних демонстрантів у Москві

    Міністерство закордонних справ Чехії оприлюднило заяву, в якій висловило «стурбованість повторним масовим ув’язненням мирних демонстрантів у Москві».

    В оприлюдненій у Твітері заяві чеське МЗС «закликає російську владу поважати базові права і свободи людини».

    Чеське міністерство також закликає Росію «у зв’язку з близькими виборами до місцевих органів поставитися з пошаною до зобов’язань, які випливають із членства Росії в ОБСЄ».

    Із критичними заявами щодо масових затримань демонстрантів у Москві виступила також низка чеських політиків.

    Нагадаємо: масові акції в підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори до Мосміськдуми проходять у столиці з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася у суботу, 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.

    Ще раніше, 20 липня, пройшла одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова, цей захід було погоджено столичною владою. За даними поліції, участь у ньому взяли 12 тис. осіб. кількість учасників акції – понад 22 тис. осіб. 

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