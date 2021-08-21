Росія обіцяє жорстку відповідь на нові санкції

РФ заявила, що відповість США «жорстко і адекватно»

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова завила, що відповідь на нові антиросійські санкції буде «жорсткою і адекватною». Коментар Захарової, який опублікувало видання ТАСС.

«Офіційний Вашингтон... вводить під надуманими приводами нові санкції проти Росії. Знову йде в хід влаштована західними спецслужбами провокація з уявним отруєнням Олексія Навального укупі з погрозами на адресу компаній, що беруть участь в майже вже завершеному проєкті «Північний потік – 2»... Наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною. Розглядаємо такі ворожі дії адміністрації Джо Байдена як продиктовані відсутністю політичної волі і небажанням вибудовувати російсько-американські відносини на партнерській основі», – сказала Захарова.

Ідеться про те, що 20 серпня управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) приєдналося до Великої Британії і ввело додаткові санкції проти Росії у відповідь на отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального рік тому.

21 серпня Москва відреагувала на такий крок Сполучених Штатів, назвавши його ворожим.

За словами Захарової, введені санкції суперечать «духу домовленостей», досягнутих президентами Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена на саміті в Женеві 16 червня.

Велика Британія опублікувала в п'ятницю подробиці санкцій проти семи осіб, які, за її словами, є оперативними співробітниками російської розвідки, підозрюваними у причетності до отруєння критика Кремля Олексія Навального.

OFAC визначив дев’ятьох росіян і дві російські організації, причетні до отруєння Навального або російської програми хімічної зброї. Під нові санкції США потрапив Інститут криміналістики ФСБ Росії і інститут експериментальної військової медицини Росії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує рішення США щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти РФ, пов’язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Читайте також: