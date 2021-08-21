РФ розширила список українців, проти яких запровадять санкції: хто туди потрапив

Росія збільшила список підсанкційних українців, Кулеба і Данилов в переліку

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов і ще понад 70 осіб увійшли до переліку фізосіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи. Таким чином, кількість людей у списку збільшилася з 849 до 922. Про це йдеться у постанові уряду РФ.

Крім Дмитра Кулеби та Олексія Данилова до списку увійшли перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Останній раз список розширювався в грудні минулого року. Тоді його поповнили спікер Верховної ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько і кілька депутатів від «Слуги народу».

Вперше Російська Федерація ввела санкції проти України в 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо низки країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.

Нагадаємо, Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

Раніше Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади.

Читайте також: