Україна підтримує антиросійські санкції США, пов’язані з отруєнням Навального

Обмежувальні заходи стосуються низки осіб та підприємств Росії

Міністерство закордонних справ України підтримує рішення США щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти РФ, пов’язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиційного діяча Олексія Навального. Відповідну заяву опубліковали на сайті МЗС.

Зокрема, йдеться про заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту до РФ низки чутливих категорій товарів подвійного використання.

Аналогічні санкції були введені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.

Навальний уже багато років є об'єктом стеження ФСБ, у тому числі за допомогою прослуховування та прихованого відеоспостереження.

Уряд США нагадав, що для отруєння Навального співробітники ФСБ Росії використовували нервово-паралітичну речовину «Новічок», внаслідок чого він тяжко захворів 20 серпня 2020 року. Це сталося приблизно через 30 хвилин після зльоту літака, де перебував Навальний, що призвело до екстреної посадки в Омську.

Раніше повідомлялося, що преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратника російського опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій санітарній справі.

3 серпня інша фігурантка «санітарної справи» Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

До слова, у Росії силовики взялися за главреда The Insider. Карикатурист висміяв гнилу систему (фото).

Також художник Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.