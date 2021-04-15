У РФ відреагували на нові санкції США: обіцяють рішучу відсіч

Марія Захарова вважає, що санкції США підвищують конфронтаційний градус в російсько-американських відносинах

Американського посла викликали в російський МЗС на «важку» розмову

Посла США викликали в МЗС Росії у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяють «важку» розмову. Про це повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова.

«Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотньою. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком на Сполучених Штатах Америки», - сказала вона.

Захарова також додала, що санкції США підвищують конфронтаційний градус в російсько-американських відносинах.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.