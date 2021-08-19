Черговий маразм: Захарова заявила, що Україна зазіхає на територіальну цілісність Росії

У окупованому Кримі нібито стало краще жити

Захарова у питанні окупованого Криму посилається на «референдум» 2014 року

Москва закликає Україну перестати чинити замахи на територіальну цілісність Росії. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пише Лента.ру.

Таку заяву Захарової пов'язано з нотою протесту українського уряду проти поїздки глави МЗС Росії Сергія Лаврова на окупований півострів Крим для участі в арткластері «Таврида». Представниця МЗС додала, що нота була залишена без розгляду, в зв'язку з тим, що в ній піддавалася сумніву приналежність Криму до території Росії.

Захарова вважає, що питання про приналежність півострова було вирішено в 2014 році на референдумі.

Також Захарова зазначила, що на півострові «значно покращилася» соціально-економічна і гуманітарна ситуація.

Захарова висловила жаль, що «не бачить взаємності з боку Києва відсутня». Вона також заявила, що МЗС Росії буде повертати Україні подібні ноти.

Нагадаємо, раніше з нагоди візиту до України представника ОБСЄ із свободи слова Терези Марії Рібейру офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Київ у «кричущій практиці придушення свободи слова».

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