Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів із танками та БМП

Головним акцентом навчань буде виконання контрольних стрільб, організація маршів та обладнання опорних пунктів

Російська Федерація почала навчання зі стрільбами в прикордонних з Україною регіонах. У них задіяно близько 3 000 військових і важка техніка, пише «Интерфакс».

Повідомляється, що навчання зі стрільбами почалися на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. У маневрах задіяно близько 300 одиниць військової техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

Також повідомляється, що головним акцентом навчань буде виконання контрольних стрільб, організація маршів та обладнання опорних пунктів.

«Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів», – йдеться в повідомленні Західного військового округу.

Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

Водночас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

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