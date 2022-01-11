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    Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги – CNN

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    Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги – CNN
    фото з відкритих джерел

    Рішення було ухвалено на тлі стрімкого нарощування російських військ на кордоні з Україною

    Наприкінці 2021 року адміністрація президента США без публічного розголосу виділила Україні додаткові $200 мільйонів військової допомоги. Про це написала у Twitter кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд.

    Вона уточнила, що ця інформація отримала підтвердження у чотирьох джерел.

    «Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України», – написала Етвуд.


    Нагадаємо, американський дипломат пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

    Водночаас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

    Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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    Теги: США НАТО зброя гроші Україна фінанси Єнс Столтенберг Пентагон
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    Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги – CNN