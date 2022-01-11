Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги – CNN

Рішення було ухвалено на тлі стрімкого нарощування російських військ на кордоні з Україною

Наприкінці 2021 року адміністрація президента США без публічного розголосу виділила Україні додаткові $200 мільйонів військової допомоги. Про це написала у Twitter кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд.

Вона уточнила, що ця інформація отримала підтвердження у чотирьох джерел.

«Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України», – написала Етвуд.

The Biden administration quietly authorized an additional $200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA. — Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022





Нагадаємо, американський дипломат пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

Водночаас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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