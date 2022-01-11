Американський дипломат пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну

«Путін одержимий Україною, контролем над нею»

Президент Росії Володимир Путін настільки одержимий ідеєю контролю над Україною, що піде на все задля досягнення своєї мети. Він сподівається шляхом залякування підкорити собі Україну і зламати США та НАТО. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

«Путін одержимий Україною, контролем над нею, і піде настільки далеко наскільки це можливо, щоб зрештою досягти цієї мети. Я ставлю парі, що він хотів би досягти цієї мети, не потребуючи вторгнення в Україну. Путін скупчив всі ці війська біля кордонів з Україною, сподіваючись, що Україна, США і НАТО ослабнуть, злякаються», – заявив Тейлор.

На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

«Я вважаю, що Україна, НАТО і США мають твердо протистояти цьому. І коли Путін вирішить, що не зможе досягти своєї мети залякуванням України, НАТО і США, він може вдатися до вторгнення, але йому доведеться зіткнутися з дуже-дуже сильним болем і дуже великою платою за це. Ми всі: ви, я і він також знаємо, яку плату йому доведеться понести. Тому це його вибір, ніхто не знає, що в його голові коїться, але я вважаю, що Україна, НАТО і США мають твердо протистояти такому залякуванню», – підкреслив експосол США в Україні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Напередодні Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.