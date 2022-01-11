Росія не скорочує війська біля українських кордонів – Пентагон

Росія зберігає значну присутність сил на сході, півночі та навіть півдні, зазначив Кірбі

США не спостерігають скорочення російських військ вздовж кордонів України. Присутність РФ біля України все ще залишається значною. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Я можу з впевненістю вам заявити, що ми не бачимо жодних скорочень. Вони зберігають значну присутність сил на сході, півночі та навіть півдні», – сказав представник американського оборонного відомства.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

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