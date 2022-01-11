Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною – The New York Times
Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну
Останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання, але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває, пише The New York Times.
Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.
Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники. Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну, пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.
Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню. Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого
За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони більш уважно розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.
На цей тиждень запланована низка переговорів із Росією, щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).
До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.
Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».
Водночас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.
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