Росія почала щодня зупиняти судна, які прямують до України - ДПСУ

У ДПСУ зауважили, що деякі судна росіяни перевіряють по кілька разів

Прикордонниками Донецького прикордонного загону зафіксовано декілька випадків зупинки РФ невійськових суден, які прямують до України, для їх огляду. Про це 3 травня повідомляє Державна прикордонна служба України. «Починаючи з 30 квітня, окупанти щодня зупиняють судна для огляду та ідентифікації суднокоманди», - заявили у ДПСУ. Так,



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У ДПСУ зауважили, що деякі судна росіяни перевіряють по кілька разів

Прикордонниками Донецького прикордонного загону зафіксовано декілька випадків зупинки РФ невійськових суден, які прямують до України, для їх огляду.

Про це 3 травня повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Починаючи з 30 квітня, окупанти щодня зупиняють судна для огляду та ідентифікації суднокоманди», - заявили у ДПСУ.

Так, 30 квітня під час проходження Керченської протоки було зупинено прикордонним вартовим кораблем ФСБ РФ теплохід, що слідував за маршрутом Греція (Чіос) - Україна (Маріуполь). В суднокоманді були громадяни Туреччини, Грузії, Єгипту, Нігерії.

«Окупантами був здійснений огляд судна та проведено ідентифікацію членів суднокоманди. Зауважень з боку окупантів не було», - говориться у повідомленні.

У той же день було зупинено теплохід, що прямував за маршрутом Ізраїль (Ашдод) - Україна (Маріуполь), а його суднокоманда складалася з українців. Наступного дня представники РФ зупинили теплохід під прапором Болгарії (серед екіпажу – громадяни Болгарії), прямуючого за маршрутом Італія (Ногаро) - Україна (Маріуполь).

Напередодні росіяни зупинили судно під прапором Панами (суднокоманда в складі громадян Туреччини і Грузії), який прямував за маршрутом Італія (Маргера) - Україна (Маріуполь).

При цьому у ДПСУ зауважили, що деякі судна перевіряють по кілька разів. Так, під час оформлення теплоходу під прапором Мальти (серед екіпажу: 16 громадян України та 2 громадянина Туреччини), прямуючого за маршрутом Італія (Монфальконе) - Україна (Маріуполь), судно було зупинено під час проходження Керченської протоки, а потім повторно - під час слідування судна рекомендованим курсом в Азовському морі по траверзу Бердянскої Коси.

«Ніяких зауважень при цьому не слідує, однак росіяни почали жорстку політику затримання та огляду суден, які прямують в бік України», - заявили у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, раніше міністерство інфраструктури запропонувало заборонити вхід російських суден у внутрішні водні шляхи України.