Росія пообіцяла виділити $76 млн на забезпечення Криму водою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін уточнює, що кошти нададуть за дорученням президента РФ Володимира Путіна

Уряд РФ виділить ще 870 млн рублів на капітальний ремонт водогонів

Уряд Росії виділив 5,82 млрд рублів (майже 76 млн доларів) на забезпечення анексованого Криму водою, бо півострів продовжує потерпати від її нестачі. Про це повідомляє пресслужба російського уряду.

Так, на 4,95 млрд рублів мають збудувати водозабір на річці Бельбек, а також створити інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар’єру. Будівництво вестиме російське Міністерство оборони, а, враховуючи непрозорість цього відомства, «розпилу» цих коштів бути.

Також уряд РФ виділить ще 870 млн рублів на капітальний ремонт водогонів, заміну застарілого обладнання та створення нових свердловин.

Кабмін уточнює, що кошти нададуть за дорученням президента РФ Володимира Путіна, що має «покращити ситуацію з водозабезпеченням на півострові».

26 квітня 2014 року Україна перекрила Північно-Кримський канал, по якому вода з Дніпра потрапляла до Криму. До відключення він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.

На початку червня так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов заявив, що 2020 рік став найпосушливішим за останні півтора століття на півострові.

Так, 24 серпня стали відключати воду в житлових будинках Криму, а з початком вересня ввели «безнічне» її постачання (тобто вода лише вдень). Найжорсткіший режим водопостачання розпочався 7 вересня – три години вранці і три години ввечері. І тільки холодної води – щоб люди менше споживали.