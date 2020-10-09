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    В окупованому Криму пересох найбільший водоспад

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    Висота Учан-Су - 98,5 метра - В окупованому Криму пересох найбільший водоспад
    Висота Учан-Су - 98,5 метра

    Водоспад розташований в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря

    В окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Очевидці зняли подію на відео і поділилися записом з Telegram-каналами «Підйом».

    На відео видно кам'янисту суху скелю, де повністю відсутні потоки води.

    Відзначається, що водоспад розташований на південно-західних схилах Ялтинської яйли в шести кілометрах на захід від Ялти на висоті 390 метрів над рівнем моря. Висота Учан-Су - 98,5 метра.

    1 вересня стало відомо, що пересохли майже всі великі річки Криму. Гідрометцентр попереджав, що регіону не варто розраховувати на сильні дощі для вирішення проблеми з водою через розташування в степовій зоні.

    Як повідомлялося наприкінці вересня, в окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води.

    Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

    У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

    Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

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