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    Росія створює проблеми, а потім «прикидається» миротворцем» - Полторак

    Миротворча місія ООН має право на успіх, але не російських умовах
    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія створює проблеми, а потім намагається виступити миротворцем. Про це він заявив у в інтерв'ю Голосу Америки. «Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем», - заявив він. Полторак відмітив, що стратегія Росії - завжди створювати проблему, а потім сідати на зворотній бік столу
    • Сьогодні, 09:58
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    Міністр оборони України Степан Полторак
    Фото: Голос Америки
    Міністр оборони України Степан Полторак

    Миротворча місія ООН має право на успіх, але не російських умовах

    Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія створює проблеми, а потім намагається виступити миротворцем. Про це він заявив у в інтерв'ю Голосу Америки.

    «Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем», - заявив він. Полторак відмітив, що стратегія Росії - завжди створювати проблему, а потім сідати на зворотній бік столу і виступати як миротворець.

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    «Росія спочатку захопила в нас Крим, потім Донецьк і Луганськ, а потім приїхала в Мінськ і сіла пропонуючи свої послуги щодо миротворчості та послуги для вирішення цієї проблеми», - додав міністр.

    Нагадаємо, Степан Полторак відвідав Вашингтон і провів особисту зустріч з главою американського оборонного відомства Джеймсом Меттісом.

    Крим Росія міністр Степан Полторак ООН Донецьк Луганськ миротворча місія
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