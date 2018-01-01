Росія створює проблеми, а потім «прикидається» миротворцем» - Полторак

Миротворча місія ООН має право на успіх, але не російських умовах

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія створює проблеми, а потім намагається виступити миротворцем. Про це він заявив у в інтерв'ю Голосу Америки. «Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем», - заявив він. Полторак відмітив, що стратегія Росії - завжди створювати проблему, а потім сідати на зворотній бік столу



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Фото: Голос Америки Міністр оборони України Степан Полторак

Миротворча місія ООН має право на успіх, але не російських умовах

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Росія створює проблеми, а потім намагається виступити миротворцем. Про це він заявив у в інтерв'ю Голосу Америки.

«Не може бути сторона-окупант стороною-миротворцем», - заявив він. Полторак відмітив, що стратегія Росії - завжди створювати проблему, а потім сідати на зворотній бік столу і виступати як миротворець.

«Росія спочатку захопила в нас Крим, потім Донецьк і Луганськ, а потім приїхала в Мінськ і сіла пропонуючи свої послуги щодо миротворчості та послуги для вирішення цієї проблеми», - додав міністр.

Нагадаємо, Степан Полторак відвідав Вашингтон і провів особисту зустріч з главою американського оборонного відомства Джеймсом Меттісом.