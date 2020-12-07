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    Нова кримська резолюція ООН: список країн, які голосували «за» та «проти»

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    Більшість&nbsp;країн підтримали українську резолюцію щодо Криму&nbsp; - Нова кримська резолюція ООН: список країн, які голосували «за» та «проти»
    Більшість країн підтримали українську резолюцію щодо Криму 

    Понад 60 країн ООН на засіданні Генасамблеї підтримали проєкт посиленої резолюції щодо Криму

    Генеральна асамблея ООН на сьогоднішньому засіданні підтримала проєкт посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму. Документ підтримали понад 60 країн-учасниць.

    Отже, проєкт української резолюції підтримали 63 країни, проти виступили 17, і ще 62 держави утримались.

    Так, «проти» голосували Вірменія, Білорусь, Камбоджіа, Китай, Куба, КНДР, Киргистан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Іран, Россійська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

    З закликом проти резолюції до голосування виступили лиш дві держави – Росія та Сирія.

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    Підтримали ж українську резолюцію, зокрема, Австрія, Австралія, Бельгія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Ізраїль, Північна Македонія, Польща, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, США, Велика Британія та багато інших держав.

    Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

    Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

    Теги: Крим Росія Сирія ООН окуповані території
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