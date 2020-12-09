Кремль виключив можливість зустрічі Путіна та Зеленського: немає відповідної субстанції

Дмитро Песков: Для таких переговорів поки немає «субстанції»

Остання зустріч президентів України та Росії відбулася 9 грудня 2019 року

Спікер президента РФ Дмитро Песков виключає можливість зустрічі Володимира Путіна з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом.

За його словами, «зустріч заради зустрічі не потрібна нікому», крім того, вона має бути добре підготовлена.

«Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції», – цитує Пєскова ТАСС.

Спікер вважає, що такою «субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі», який пройшов 9 грудня 2019 року.

9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі були досягнуті домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент і влада готує нове рішення для врегулювання ситуації в регіоні.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».