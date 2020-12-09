МЗС у річницю зустрічі Зеленського і Путіна звинуватило Росію у блокуванні домовленостей

Росія цілеспрямовано блокує домовленості нормандської четвірки, які були досягнуті у Парижі

МЗС України у річницю зустрічі лідерів держав нормандської четвірки звинуватило РФ в блокуванні домовленостей Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

«Через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року», – сказано у заяві.

Дипломатичне відомство нагадало, що українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування.

«Україна також виступила з пропозиціями щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування», – заявили у відомстві.

За словами МЗС, ці пропозиції «дотепер залишаються без належної реакції російської сторони».

«Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України», – йдеться у заяві МЗС.

9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі було досягнуто домовленості про припинення вогню на Донбасі. Також президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент і влада готує нове рішення для врегулювання ситуації в регіоні.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».