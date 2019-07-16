Росія в Радбезі ООН заявила про наступ на російську мову в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що в Україні влада знищує російську мову «драконівськими методами»

Росія в Раді Безпеки ООН заявила, що новий мовний закон в Україні спричинить «викорінення» російської мови.

Про це під час засідання Радбезу 16 липня сказав постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

«Ми не виступаємо проти української мови, а на захист російської, викорінювати яку упереджена українська влада заходилася драконівськими, хащовими методами. Я вже не кажу, що це суперечить всім конвенціям із захисту прав людини і базовим правам людини», - заявив Небензя.

Постпред РФ стверджує, що Рада Безпеки повинна розглядати мовний закон, бо він нібито порушує одну з резолюцій, яка «має відношення до Мінських домовленостей».

«Сьогодні набирають чинності положення документу, які передбачають найжорстокішу примусову українізацію всіх боків життя і поступово впроваджують покарання за використання не української мови», - наголосив він.

«Наймахровіші націоналісти мають розуміти, що російська мова є рідною для багатьох українських громадян, невже тут незрозуміло, що каральні заходи є одним із засобів розколу українського суспільства», - сказав Небензя.

Він запропонував «надіслати чіткий сигнал Радбезу», що Україні треба запобігти розмежування суспільства, аби довести спільну прихильність Мінським домовленостям.

Нагадаємо, 16 липня закон про функціонування української мови як державної набрав чинності.

Джерело: Громадське