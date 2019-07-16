Сьогодні Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову



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Засідання призначене на 17:00 за київським часом

У вівторок, 16 липня, Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення Закону України «Про функціонування української мови як державної».

Про це йдеться на сайті РБ ООН. Засідання призначене на 17:00 за київським часом.

Засідання транслюватиметься у прямому ефірі на сайті ООН за посиланням.

Зазначимо, що, водночас, 16 липня закон про функціонування української мови як державної набрав чинності.

Закон набрав чинності через 2 місяці після його підписання президентом України Петром Порошенком 15 травня 2019 року.

Україна разом з партнерами планує використати засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане РФ, аби нагадати про п’яті роковини збиття Росією #MH17, подальше утримання Кремлем військовополонених українських моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній воєнний злочин з розстрілу медиків.

16 травня закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано на сайті офіційного видання Верховної Ради – газеті «Голос України».