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    Сьогодні Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову

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    Сьогодні Радбез ООН проведе засідання через український закон про мову

    Засідання призначене на 17:00 за київським часом

    У вівторок, 16 липня, Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН для обговорення Закону України «Про функціонування української мови як державної».

    Про це йдеться на сайті РБ ООНЗасідання призначене на 17:00 за київським часом. 

    Засідання транслюватиметься у прямому ефірі на сайті ООН за посиланням.

    Зазначимо, що, водночас, 16 липня закон про функціонування української мови як державної набрав чинності.

    Закон набрав чинності через 2 місяці після його підписання президентом України Петром Порошенком 15 травня 2019 року.

    Україна разом з партнерами планує використати засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане РФ, аби нагадати про п’яті роковини збиття Росією #MH17, подальше утримання Кремлем військовополонених українських моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній воєнний злочин з розстрілу медиків.

    16 травня закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано на сайті офіційного видання Верховної Ради – газеті «Голос України».

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