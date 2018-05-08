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    Російський «гумконвой» вторгнувся на окупований Донбас

    На окуповані території заїхали понад 40 одиниць техніки
    Чергова колона так званого гумконвою прибула з РФ на окупований Донбас. Це вже 76-та колона «гуманітарної допомоги» від РФ. Про це йдеться у повідомленні Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуації та ліквідації наслідків стихійних лих. У автівках, як уже традиційно стверджують росіяни, більше 400
    • Сьогодні, 08:15
    • Розсилка

    На окуповані території заїхали понад 40 одиниць техніки

    Чергова колона так званого гумконвою прибула з РФ на окупований Донбас. Це вже 76-та колона «гуманітарної допомоги» від РФ.

    Про це йдеться у повідомленні Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуації та ліквідації наслідків стихійних лих.

    У автівках, як уже традиційно стверджують росіяни, більше 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких ніби-то дитячі продуктові набори, підручники, різна література і медикаменти.

    Згодом автоколона розділилася на дві: одна традиційно вирушає до кордону на пункт пропуску Донецьк(РФ), друга - Матвєєв Курган, а потім вантажівки незаконно заїхали на територію України та вирушили до окупованих Донецька та Луганська.

    Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».
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