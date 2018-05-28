Росія втручалася у вибори щонайменше п’яти країн НАТО, — доповідь

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Протягом 2016-2017 років Росія втручалася у вибори країн, використовуючи одну типову схему

Росія втручалася у виборчі процеси щонайменше п’яти країн-членів НАТО упродовж останніх кількох років.

Про це йдеться у доповіді Комітету з питань науки і технологій в Парламентській Асамблеї НАТО, яку підготували США. Анотацію передалаголова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

Згідно з доповіддю, Росія втручалася у президентські вибори США 2016 року, референдум про Brexit у Британії в 2016 році та загальні вибори у 2017, у вибори президета Франції в 2017 році, парламентські вибори Німеччини у 2017 та референдум щодо статусу Каталонії у 2017.

У США наголошують, що Росія при цьому використовує типову схему: несанкціоноване втручання в мережі політичних партій і урядових структур; злам особистої і професійної пошти, викрадення персональних даних; системні викиди викраденої інформації з подальшим масовим поширенням в соціальних медіа, тиражуванням ботами, тролями та іншими засобами.

На думку доповідачки в Асамблеї Сьюзан Девіс, Росія при втручанні у вибори інших держав переслідує такі цілі: